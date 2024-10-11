Aydın’ın Buharkent ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Erol’un girişimleriyle hayata geçirilen ve yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi’nde İngilizce kursları başladı.

Aydın’ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un talebi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile ilçeye kazandırılan Gençlik Merkezi geçtiğimiz Mayıs ayında kapılarını açtı. İnşaat bedelinin bir kısmının Buharkent Belediyesi tarafından karşılanan merkeze, ilk günden bu yana gençlerin yoğun ilgisi olurken, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi geniş yelpazesi ile Buharkentli gençlerin yeni cazibe merkezi oldu. Bu çerçevede Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile Gençlik Merkezi’nde düzenlenen İngilizce kursları başladı.

Geleceğe donanımlı bireyler yetiştirmek için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Gençlik Merkezimizde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen İngilizce kursu başlamıştır. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyor, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Eğitime verdiğimiz desteği sürdürecek, geleceğe donanımlı bireyler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.