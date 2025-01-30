Aydın genelinde 2024 yılında yürütülen yatırımlar kapsamında Buharkent Belediyesi, proje tutarlarına göre ilk 5 belediye arasına girdi.

Aydın Valiliği Koordinasyon Kurulu tarafından 2024 yılında yürütülen yatırımlar kapsamında proje tutarlarına göre ilk 5 belediye açıklandı. Bu çerçevede ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devama eden Buharkent Belediyesi de listede yerini aldı. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gelenbe Mesire Alanı, Aydın’ın İlk Millet Bahçesi, Kent Müzesi, Gençlik Merkezi, Üniversite, Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi, Spor Tesisleri, 650 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi ve bir çok projelerle başarılara imza atan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın Valiliği Koordinasyon Kurulunda 2024 yılında en çok yatırım yapan belediyeler arasına Buharkent’i de yazdırdı. Proje tutarında en fazla yatırım yürüten dördüncü belediye olan Buharkent Belediyesi, 2024 yılında İkinci Etap Güneş Enerjisi Santrali ve Modern Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otoparkı gibi projeler ile 85 milyon 668 bin 421 TL yatırım yürüttüğü belirlendi.

Bütçe ve nüfusa göre en çok yatırım yapan belediye Buharkent

Aydın Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 160 bin nüfusa karşılık gelen bütçesi ile 2 milyar 830 milyon TL, Kuşadası Belediyesi 130 bin nüfusa karşılık bütçesiyle 132 milyon 374 bin TL, Didim Belediyesi 100 bin nüfusu ile 114 milyon 37 bin TL tutarında yürütülen yatırımları ile ilk üçte tamamladı.

Yatırım tutarının nüfusa ve bütçeye oranı dikkate alındığında birinci sırada olduklarını söyleyen Başkan Erol; “Kişi başına düşen yatırım tutarı hesaba alındığında, Aydın Büyükşehir Belediyesi 2 bin 465 TL, Kuşadası Belediyesi 993 TL, Didim Belediyesi ise bin 138 TL olmakla birlikte Buharkent Belediyesi olarak kişi başına düşen yatırım tutarımız 6 bin 546 TL’dir. Doğru ve şeffaf bütçe yönetimi anlayışımız ile her zaman olduğu gibi verdiğimiz sözleri yerine getirmeye, Buharkent’imizi hizmet yağmuruna tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Aydın ilçeleri arasında nüfusu ve bütçesi en düşük ilçelerden olan Buharkent, 13 bin nüfusu ve 120 milyon TL bütçeye karşılık 85 milyon 668 bin 421 TL yatırım tutarıyla zirvede yer alıyor.