Aydın’ın Buharkent ilçesinde İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, tesislerde incelemelerde bulunarak sağlık hizmetlerinin kalitesini denetledi.

Sağlık hizmetlerindeki imkanları ve başarıları ile adından sıkça söz ettiren illerden olan Aydın’da, sağlık incelemelerine devam eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Buharkent Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Müdür Şenkul, yetkililerden bilgi alarak sağlık hizmetleri konusunda da denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Buharkent ilçemizi ziyaret ederek İlçe Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Hastane başhekiminden yürütülen sağlık hizmetleri ile bilgi alan İl Sağlık Müdürümüz, hastane bünyesinde hizmet veren uzman hekim, idari birim ve acil serviste görevli sağlık personellerimiz ile görüşerek gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle kendilerine teşekkür etti. Ayrıca sağlık hizmeti almak için gelen hastalarımızla sohbet eden İl Sağlık Müdürümüz, hastalarımıza geçmiş olsun temennisinde bulundu. İl Sağlık Müdürümüz, Aile Hekimlerimiz ile de bir araya gelerek hizmet sunum alanları, yürütülen sağlık hizmetleri ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine dair görüşlerini dinledi ve bilgilendirmelerde bulundu. Ziyarette İl Sağlık Müdürümüze Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve İlçe Devlet Hastanesi Başhekimimiz eşlik etti" ifadeleri yer aldı.