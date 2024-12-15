Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne olurken, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin muhteşem güreşleri izleyiciyi coşturdu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe’nin ev sahipliğinde düzenlenen güreşleri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Pehlivan develerin birbiri ile mücadeleleri renkli anlara sahne olurken güreşlerde develerden beklenen hareket olan ‘çatalkapan’ denen oyunların çokluğu ise izleyiciden tam not aldı.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Buharkent Belediyesi, Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, Türkiye’nin en modern sahası olan Buharkent Deve Güreşi Sahası’nda yapıldı. Buharkent Belediyesi tarafından, Kamilpaşa Mahallesi’ndeki arenada 160 pehlivan deve güreş tuttu.

"Geleneklerimize sahip çıkacağız"

Pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olması ve vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi başta festival komitesi olmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Erol’u da çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Mehmet Erol; “Türkiye’nin en büyük ve en modern deve güreşi sahasına sahip ilçemizde düzenlenen geleneksel deve güreşi festivalimize katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buharkent Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz bu etkinlikle, devecilik kültürümüzü yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. 10 yıllardır bu coşkuyu yaşıyoruz ve gelecek nesillere aktarmak için yaşamaya ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Havamızın güzel olması, develerimizin de istekli olması ile heyecan dolu güreşler izledik. Ayrıca burada gördüğünüz gibi güreşlerimizde hiçbir deve zarar görmüyor. Çünkü bu dövüş değil güreş. Atalarımızdan bize miras kalan kültürümüzü yansıtan güzel bir uğraş. Halkımız bir araya geliyor ve geleneği yaşatmak adına birlikte alanları dolduruyor. Bir anlamda alan ve devecilik kültürüne vermiş olduğumuz bir değerin göstergesi bu şenliklerdir. Kültürümüze sahip çıkmazsak vatanımıza ve bayrağımıza da sahip çıkamayız. Atatürk’ün emanetine sahip çıktığımız gibi bizler de geleneklerimize sahip çıkacağız” dedi.

“Kültürümüzü yansıtan bir gelenek”

Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe de konuşmasında, “Köklü kültürel mirası ve gelenekleri ile bölgesinde fark oluşturan bir ilçe olan Buharkent’imizde birlik ve beraberliğin en güzel en renkli örneklerinden birisini yaşıyoruz. Ben aslen bir Konyalı olarak ilk kez deve güreşleri izliyorum. Bölgemize ve ilçemize katkısı olan bir etkinlik. Bu sadece bir eğlence değil kültürel değerlerimizi yaşadığımız bir gelenek. Bizler de bu geleneği yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Festivalimizin gerçekleşmesinde emeği olan herkese de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe’nin ev sahipliğinde düzenlenen güreşleri çevre ilçelerden gelen belediye başkanlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri, davetliler ve 10 binden fazla vatandaş izledi.