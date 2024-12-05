Buharkent Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan deve güreşi için geri sayım başlarken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 15 Aralık’ta, pehlivan develerinin güreşeceği festivale tüm vatandaşları davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Buharkent Belediyesi Deve Güreşleri Festivali, Buharkent Arenası’nda yapılacak. Buharkent Belediyesi’nin katkılarıyla Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından organize edilen Buharkent Deve Güreşleri Festivali’ne Türkiye’nin çeşitli illerinden birbirinden ünlü pehlivan deve katılacak. Kamilpaşa Mahallesi’ndeki arenada 15 Aralık 2024 Pazar günü yapılacak olan ve pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olacak festivale vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Hazırlıklar kapsamında saha düzenlemeleri devam ederken, Belediye Başkanı Mehmet Erol sahada incelemelerde bulundu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, festivalle ilgili hazırlıkların hızla devam ettiğini belirterek, "15 Aralık Pazar günü düzenleyeceğimiz Deve Güreşi Festivali için hazırlıklarımız sürüyor. Sezonun en görkemli Deve Güreşi Festivali’ne tüm halkımızı ve güreşseverleri bekliyoruz" dedi.

14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da postane önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak olan deve güreşi heyecanı 15 Aralık Pazar günü saat 10.00’da arenada develerin güreşleri ile doruğa ulaşacak.