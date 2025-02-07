Aydın’ın Buharkent ilçesinde 6 Şubat Depremi’nin 2. yıldönümü dolayısıyla lokma hayrı yapıldı.

6 Şubat 2023’te yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde Buharkent’te çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Bu çerçevede Buharkent Belediyesi tarafından da Çarşı Camii önünde lokma hayrı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen lokma ikramına katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erol, "6 Şubat 2023 Asrın Felaketi’nde kaybettiğimiz deprem şehitlerimiz için Buharkent Belediyesi olarak Çarşı Camii önünde lokma hayrı düzenledik. Allah kabul etsin inşallah. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.