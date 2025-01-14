Buhara Hastanesi, göz tedavisinde çığır açan Smile Cerrahisi’nin hastanede uygulamaya başladı. İlk sonuçlar “mükemmel” olarak değerlendiriliyor.

Miyop ve miyop astigmat tedavisinde son nokta

Erzurum’un tek özel sağlık merkezi konumundaki Özel Buhara Hastanesi’nde son teknolojik sistemler kullanılarak yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden hastane yönetimi, göz hastalıklarında yeni bir çığır açan Smile Cerrahisi’ni hastanede uygulamaya başladı.

Göz Hastalıkları uzmanları Dr Murat Kiki ve Dr. Nihat Çağlar, Smile Cerrahisi’ni 1.5 aydan bu yana uygulamaya başladı. Dr. Kiki ve Dr. Çağlar, miyop tedavisi için kullanılan yöntemin ilk sonuçlarını “Mükemmel” olarak yorumlarken, “Bu cerrahiden sonra hasta ertesi gün aktif hayatına dönebiliyor” dediler.

Smile Cerrahisi ile birlikte Özel Buhara Hastanesi’nde her türlü görme bozukluğu tedavisini başarıyla yapabilmeye başladıklarını ifade eden Dr. Çağlar ve Dr. Kiki, gelinen son noktayı şöyle değerlendirdiler: “Halk arasında görme bozukluğu olarak bilinen refraksiyon kusurları gün geçtikçe artış göstermektedir. Refraksiyon kusurlarını miyop- miyop astigmat- hipermetrop- hipermetrop astigmat olarak isimlendirebiliriz. Son zamanda artan elektronik alet kullanımı sayesinde (cep telefonu- tablet) miyop hasta sayısında artış dikkati çekmektedir. Tabii bu artışta genetik faktörleri de unutmamak gerekir.

Refraksiyon kusurlarının tedavisinde gözlük ve kontakt lens öncelik almaktadır. 20 yaşından sonra tedavi olarak excimer laser ve fakik lens ameliyatları düşünülebilir. 1990 yılından beri miyop tedavisinde excimer laser sıkça kullanılmaktadır ve sonuçlar yüz güldürücüdür. Excimer laser kullanılarak yapılan No touch laser ve ilasik tedavileri (femtosecond laser) oldukça popüler olmuştur. Bu tedaviler uzun yıllardan beri hastanemizde yapılmaktadır.

“Smile cerrahisi çığır açtı”

Son zamanlarda miyop tedavisinde Smile Cerrahisi yeni bir çığır açmıştır. Bu cerrahiden sonra hasta ertesi gün aktif hayatına dönebiliyor. Ameliyat sonrası çok fazla kuruluk olmuyor, gece görüş kalitesi de bozulmuyor.

Biz de yaklaşık 1.5 aydır bu cerrahi işlemi aldığımız en yeni modern cihazla Dr. Murat Kiki ve Dr.Nihat Çağlar Beyle yapmaya başladık. Sonuçlar gerçekten harika ve tam manasıyla bu konuda son nokta.

Bu durumda kliniğimizde bütün görme bozuklukları en modern aletlerle tedavi edilmeye başlanmıştır. Amacımız bölgemizin tek laser merkezini daima daha ileri götürmek ve halkımızı başka merkezlere gitme zahmetinden kurtarmak.”