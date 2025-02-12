Ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağışlı havanın hakim olacağı 12 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre; İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar, Marmara ve Kıyı Ege'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji'den ayrıca don, pus ve çığ uyarıları da yapıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

'KUVVETLİ' UYARILAR PEŞ PEŞE YAPILDI

Öte yandan Meteoroloji, 12 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunda kar yağışı, rüzgar, çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olaylarına karşı 'kuvvetli' uyarılarda bulundu.

Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgârın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşların, yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olaylarına yönelik de dikkatli ve tedbirli olunması istendi.