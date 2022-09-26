Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla önemli organizasyonların hayata geçirildiği Bursa, Dil Bayramı’nın 90’ıncı yıldönümünde Türkçe temalı önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla önemli organizasyonların hayata geçirildiği Bursa, Dil Bayramı’nın 90’ıncı yıldönümünde Türkçe temalı önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

‘Orhun’dan Orhan Gazi’ye’ 4. Uluslararası Arkeolojik - Kültürel Gezi çerçevesinde düzenlenen İlteriş Kutluk Kağan Abide Kompleksi Fotoğraf Sergisi ile Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle Dil Bayramı’nın 90’ıncı yılı çerçevesinde düzenlenen ‘Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ programına ev sahipliği yapan Bursa’da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından da önemli bir çalıştay düzenlendi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ‘Türkiye’de ve Dünyada Türkçenin Öğretimi Çalıştayı’ Bursa’da başladı. Çalıştayın açılış töreni, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerin katılımıyla Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Dede Korkut hikayelerinin yeni nüshası

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son 20 yılda yurt dışındaki hamlelerle Türkçe’nin farklı ülkelerde öğretilmesi ve Türk kültürünün tanıtılması adına çok güzel işler yapıldığını söyledi. Her yeni eserin keşif haberinin Türk edebiyatı, dili, kültürü ve ilim âlemi için bir muştu anlamına geldiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadim tarihe ve köklü kültüre sahip Bursa, hâlâ nice hazinelere gebe bir şehir. Hangi yazmanın hangi kütüphaneden, hangi cönkün hangi sandıktan, hangi divanın hangi köyden çıkacağını bilemeyiz. Dede Korkut Hikâyeleri’nin yeni bir nüshasının Büyükşehir Belediyemizin Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’nde yer aldığından kamuoyu haberdar olmuştu. Asırlardır elden ele, köyden köye dolaşan yazma, nihayetinde müzemize intikal etti. Büyükşehir Belediyesi olarak yazmanın dijitale aktarım işini, eski kâğıt restoratörü nezaretinde yaptık. Dede Korkut’un Bursa Nüshası’nı yakın zamanda bir tanıtım programı ile ilim âlemine duyuracağız. Eserin korunmasında, bağışlanmasında, keşfedilmesinde ve hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye ve dünyada Türkçenin öğretimi: uygulamalar, gelişmeler, öneriler çalıştayının hayırlı olmasını temenni ediyor, 26 Eylül Dil Bayramını kutluyorum” dedi.

MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy da, Türkçenin resmi dil kabul edilişinden bugüne 745 yıl geçtiğini vurguladı. Türk Dil Bayramının 90. yıldönümünü kutladıklarını dile getiren Şensoy, “Ayrıca Bursa bu yıl, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bu kadar anlamlı bir zamana ve mekâna denk gelen çalıştayın ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteklediği’ dil seferberliğini taçlandıracağına şüphemiz yoktur. Bu çalıştayda ‘siz değerli alan uzmanlarının katkısıyla’ dil çalışmalarının kalitesini daha ne kadar ileriye taşıyabileceğimizi, Millî Eğitim Bakanlığı olarak ne yapabileceğimizi hep birlikte değerlendireceğiz. Çünkü dilimiz ‘binlerce yıllık tarihiyle’ millî kimlik ve kültürümüzün ortak ifade aracıdır. Dünya üzerinde en çok konuşulan dillerden olan Türkçemizi korumak ve öğretmek, ayrı bir önem arz etmektedir. Türkçemizin dünya dili olarak, bilim-kültür ve sanat dili olarak var olmasını, Türkçenin ana dil olarak öğretimini, yabancı dil olarak öğretimini, iki dillilere öğretimini ve Türk soylulara öğretimini önemsiyor; bu hususta politikalar üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Milletin hafızası

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli ise dilin, bir milletin hafızası, maddi-manevi kimliği ve hazinesi olduğunu vurguladı. Tarih sahnesinde varlığını devam ettirmek isteyen her milletin en büyük ihtiyacının dilini korumak olduğunu vurgulayan Demirli, “Diline yabancılaşan bir millet, millet olma şuurundan uzaklaşacaktır. Kadim ve köklü geçmişe sahip olan milletimiz, eşine az rastlanır yazılı ve sözlü edebiyata, dünyaya yön vermiş 16 devlet kuracak devlet bilincine ve 3 kıtada hüküm sürmüş imparatorluk geleneğine sahiptir. Milletimiz sahip olduğu tarihten gelen bilinci, devlet tecrübesini ve kültürünü dili sayesinde aktarmış, necip milletimizin bulunduğu farklı iklimlerde kadim millet kurmayı başarmıştır. Dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etme yükümlülüğü ve bilinciyle, dil seferberliği başlatılmıştır. Bu çerçevede Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız bünyesinde Türkçenin Dil Eğitimi Araştırma Geliştirme Merkezini kurduk. Merkezimiz, başta Türkçenin öğretimine yönelik olmak üzere İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde önemli faaliyetler yürütmektedir. Dil seferberliği başlatmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Bakanımız Mahmut Özer’e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.