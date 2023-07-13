Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil sahibinin aracı bugün Pendik’ten aldığı öğrenildi.

Olay, D-100 Karayolu Eskihisar Feribot Yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C.Ç. idaresindeki 34 SG 1993 plakalı Ford marka otomobilin, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle araçta hasar oluştu. Y.C.Ç.’nin otomobilini bugün Pendik’ten aldığı ve İzmit’e dönüş yolunda yangının çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.