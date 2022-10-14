Ataşehir’de ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin sebep olduğu kazada hayatını kaybeden genç Doktor Buğra Kaan Yücebaş, bugün Şakirin Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Yücebaş ile aynı üniversitede okuyan ve çalıştığı hastaneye atanan meslektaşı Talha Gürlek, "Buğra yeni atandı. Buğra masadan kalkmadan bütün gün fakültede ders çalıştı. Buğra bizim en iyilerimizden biriydi. Buğra’nın ilk maaşını almasına 3 gün vardı. İlk maaşını alamadı" dedi.

Ataşehir’de ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin sebep olduğu kazada hayatını kaybeden genç Doktor Buğra Kaan Yücebaş, bugün Şakirin Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak. Yücebaş ile aynı üniversitede okuyan ve çalıştığı hastaneye atanan meslektaşı Talha Gürlek, "Buğra yeni atandı. Buğra masadan kalkmadan bütün gün fakültede ders çalıştı. Buğra bizim en iyilerimizden biriydi. Buğra’nın ilk maaşını almasına 3 gün vardı. İlk maaşını alamadı" dedi.

Ataşehir’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.U.’nun kullandığı kamyonet bir taksiye çarptıktan sonra yol kenarındaki bir dükkana daldı. Kamyonetin çarptığı doktor Buğra Kaan Yücebaş hayatını kaybetti.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Buğra Kaan Yücebaş, bugün Üsküdar’da Şakirin Camii’nde düzenlenecek cenaze ile son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze öncesinde Yücebaş’ın cenazesini almak için yakınları ve meslektaşları Karacaahmet Gasilhanesine geldi. Buğra Kaan Yücebaş’ın meslektaşları ve yakınları gasilhane önünde gözyaşı döktü.

“Buğra’nın ilk maaşını almasına 3 gün vardı”

Doktor Buğra Kaan Yücebaş ile aynı üniversitede okuyan ve aynı hastaneye atanan arkadaşı doktor Talha Gürlek gözyaşları içerisinde Buğra Kaan Yücebaş hakkında konuştu. Gürlek, “Çocuk 17 yaşında ehliyetsiz. Çocuğun olduğu kadar çocuğu sabah oraya çıkaranın da suçu, arabayı verenin de suçu. Buğra gitti, geri gelmeyecek. Sevdikleri iki gece daha rahat uyusun. Ne ceza çekeceklerse çekmelerini isterim. Hem çocuğa kamyonu veren, çocuğu o saatte işe gönderen, ailesine kadar hepsi suçlu.

Buğra yeni atandı. Buğra masadan kalkmadan bütün fakültede ders çalıştı. Buğra bizim en iyilerimizden biriydi. Buğra’nın ilk maaşını almasına 3 gün vardı. İlk maaşını alamadı. Hepimizden çok daha zorluk çekti. Hepimizden de daha iyiydi. O kadar çok seveni varmış ki. Gözümde yaş kalmadı. Bu konunun bir açıklaması yok. Sosyal medyada herkes ayağa kalktı. Sağlık Bakanına kadar ulaştı. Biz istiyoruz ki, sorumlu olanlar cezasını çeksin. Sadece o çocuk değil” dedi.