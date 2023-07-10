Ankara’da Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası‘nda, Buğlem Sare Deveci, 49 okun 47’sini tam isabet ettirerek kendi yaş grubunda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Ankara’da Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. 10-11 yaş kızlar kategorisinde yarışan ve Elazığ’ı temsil eden El-Aziz Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü öğrencisi Buğlem Sare Deveci, 49 okun 47’sini tam isabet ettirerek kendi yaş grubunda rekor atışa imza attı ve Türkiye birincisi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, “Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasına ilimizi temsil eden ve El-Aziz Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü öğrencisi olan Buğlem Sare Deveci’ye başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Başarılı sporcumuz 49 okun 47 sini tam isabet ettirerek bir rekora imza atmış. Daha nice başarılarının olmasını diliyor şampiyonumuz Buğlem Sare Deveciyi ve hem kulüp başkanı olan hem de antrenörü olan Erdem Özdemir’i de tebrik ediyorum” dedi.