Tokat’ta Selçuklu mimarisine özgü kubbe ve mihrap detaylarıyla öne çıkan 8 asırlık Büğdüz Mescidi, restorasyonla yeniden gün yüzüne çıktı.

Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki Çamlıbel beldesinde yer alan ve 13. yüzyıla tarihlendirilen Büğdüz Mescidi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açıldı. 2020 yılında başlanan restorasyon çalışmaları 2022’de tamamlanırken mescit eski ihtişamına kavuştu. Adını 24 Oğuz Boyu’ndan biri olan Büğdüz’den alan yapı, Anadolu Selçuklu mimarisine özgü kubbe ve mihrap detaylarıyla öne çıkıyor.

“Mescit çevresinde butik mesire alanı oluşturulacak”

Mescidin 8 asır boyunca kervan ve yolculara hizmet veren önemli bir yapı olduğuna işaret eden Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, restorasyon sonrası mescidin özgün yapısının uygun şekilde korunduğunu ifade etti. Proje kapsamında ayrıca, mescidin etrafındaki yaklaşık 3 dönümlük alanda yapılan yeni düzenlemelerle vakıf çeşmesi, tuvalet, abdest alma yerleri, kamelya ve yeşil alanlarla mescit çevresinde butik bir mesire alanı oluşturulacağını belirten Erdoğan, “Geçmişten günümüze emanet olan bu yapıyı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büğdüz Mescidi ve çevresinde yapılan bu düzenlemelerle, hem tarihi mirası yaşatacağız hem de bölge halkının ve yolcuların faydalanabileceği aktif bir alan sunacağız” dedi.