Bolu’da buğdayın ana zararlısı olarak kabul edilen ve buğdaydaki verimin düşüşüne sebep olan süne zararlısına karşı sahada mücadele başlatıldı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı Bitki Sağlığı Programı çerçevesinde saha çalışmalarına başladı. Bolu’da buğdayın ana zararlısı olarak kabul edilen ve buğday verimlerini yüzde 100 oranında etkileyen süne böceğine karşı mücadele başlatıldı. Süne böceğine rastlayan üreticilerin tarlalarında çalışmalara başlayan ekipler, sünelerin bıraktığı yumurtalardaki parazitlenme miktarı ve bu alanlardaki faydalı böcek yoğunluğunu tespit etti.

"Üreticilerimiz de karşılaştıkları olumsuz durumları İl Müdürlüğümüze bildirebilir"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Gereksiz ilaçlama vs. kaçınılması, doğadaki diğer canlıların yaşamlarına etki etmemek açısından İl Müdürlüğümüz duyuruları doğrultusunda hareket önem arz etmektedir. Üreticilerimiz de karşılaştıkları olumsuz durumları İl Müdürlüğümüze bildirebilir. Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz" denildi.