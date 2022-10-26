Eskişehir’in Kızılinler Mahallesi’nde bulunan tarım arazilerinde yaklaşık 8 ay sonra hasat edilecek olan buğday tohumları toprakla buluştu.

Eskişehir’in Kızılinler Mahallesi’nde bulunan tarım arazilerinde yaklaşık 8 ay sonra hasat edilecek olan buğday tohumları toprakla buluştu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde buğday ekimleri başladı. Önümüzdeki yıl yaz ayında hasat edilmesi planlanan buğday tohumları toprakla buluştu. Yaklaşık 8 aylık bir süreci barındıran tohum filizlenmesi, çiftçilerin emeklerinin de karşılığı oluyor. Kızılinler’de uzun yıllardan beri çiftçilik yapan İbrahim Gençtürk, yaklaşık 150 dönümlük arazide ekim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Kış aylarındaki kar yağışı ve bahar yağmurlarıyla toprağın besleneceğini dile getiren Gençtürk, böylelikle ekinlerin de büyüyerek hasat için uygun hale geleceğini vurguladı.

“Emeksiz hiçbir iş olmuyor”

Tarım arazilerinde başlayan ekim süreci hakkında konuşan Gençtürk, “Ekime başlamadan önce bunun bir hazırlık aşaması var. Kazayağı çekiyoruz, toprağı kabartıyoruz. Daha sonra tırmıkla toprağı oturtuyoruz ve ekim aşamasına geliyor. Dönüm başına 20 kilo civarında buğday, 15 kilo civarında gübreyle ekimi tamamlıyoruz. Toprağı, Allah’ın ambarını attık, artık Allah’a hamdolsun inşallah verir. Biz de 8 ay sonra topraktan ürünü alırız. İnşallah Allah verir, bol yağmur olursa bunlar kirpi gibi çıkacaklar. Yaklaşık 3-4 santimetre boyla kışı geçirecekler. Baharda bir gübreleme aşaması daha var, sonrasında havaların ısınmasıyla ekinler belimize kadar uzayacak. Arpa ve buğday tanesi olacak. Nasip olursa temmuz ayı içerisinde hasada başlayacağız. Emeksiz hiçbir iş olmuyor. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.