Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Durak Mahallesi mevkiinde yaklaşık 12 dönüm buğday ekili tarla, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Lüleburgaz’ın Durak Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Lüleburgaz itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle yaklaşık 12 dönümlük buğday ekili alan küle döndü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.