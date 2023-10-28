Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında, İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın hayat hikâyesini ele alan “Buğday Tanesi” film gösterimi ve söyleşi programı düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşi ve film gösterimine İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversite üst yönetimi, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Program ilk olarak İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram’ın hayat hikâyesini ele alan “Buğday Tanesi” film gösterimi ile başladı. Katılımcıların yoğun ilgili gösterdiği film gösteriminin ardından öğrencilerle söyleşi yapmak için sahneye çıkan İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram “ Buğday Tanesi filmi benim hayatımın küçük bir kısmını ele alıyor. Film şahsımdan ziyade ülkemizde yaşayan 10 milyon engelli vatandaşımıza umut olma amacını taşımaktadır. Filmimizin uluslararası dijital ortamlardaki varlığı ile beraber sadece ülkemizdeki engelli vatandaşlarımıza değil dünya genelinde yaşayan 1 buçuk milyar engelli bireye de motivasyon kaynağı olmaktadır” dedi.

Bayram, asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerine de değinerek “uluslararası kuruluşlardan aldığımız hibelerle deprem nedeniyle çeşitli uzuvlarını kaybeden vatandaşlarımızın tedavileri için projeler yürütmekteyiz” şeklinde konuştu. Güncel çalışmalarından bahseden Milletvekili Bayram “2015 yılında Erzincan’da başlayan ve daha sonra iki dönem İstanbul’da devam eden vekillik serüvenimizde engelli vatandaşlarımızın kamu ve özel sektörde daha fazla yer almalarını sağlayacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da engelli vatandaşlarımız için devrim niteliğindeki adımları bizler için hayati önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemlerde engelli vatandaşlarımızın da belediye başkanı, vali, büyükelçi gibi makamlarda yer aldığını göreceğiz” dedi.

Serkan Bayram son olarak Filistin’de yaşanan olaylar hakkında “Gazze’de yaşanan insanlık dramının bir an önce sona ermesini temenni ediyorum. Hiçbir neden ve hiçbir gerekçe bir insanın yaşamını sonlandırmayı ve engelli bırakmayı haklı kılamaz. Başta çocuklarımız ve kadınlarımız olmak üzere hiç kimsenin öldürülmediği bir dünya diliyor ve anlamsız savaşların yerini barışa bırakmasını istiyorum” dedi.

Konuşmalarını yapmak üzere sahneye gelen Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Buğday Tanesi filmi ile ilgili olarak “Vekilimizin mücadelelerle dolu hayatını konu alan bu etkileyici eser hepimize ders niteliğinde mesajlar verdi. Kıymetli vekilimizi, engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi. Karşılıklı hediye takdiminin ardından katılımcılarla çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile film gösterimi ve söyleşi programı sona erdi.

Programın ardından İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, hayatını konu edindiği “Buğday Tanesi - Milyonların Hikayesi” isimli kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.