Körfez Belediyesi, atıl durumdaki köyler bölgesindeki 16 dönüm araziye sertifikalı buğday tohumu ekmişti. 16 dönümün 3,5 dönümünde belediye tarafından atıklardan elde edilen kompost kullanıldı.

Körfez Belediyesi, atıl durumdaki köyler bölgesindeki 16 dönüm araziye sertifikalı buğday tohumu ekti. Sevindikli, Sipahiler ve Şemsettin köyündeki parça parça toplam 16 dönümü bulan arazide tohumlama gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde 16 dönümlük arazinin tamamında toprak analizi sonucuna göre tavsiye edilen gübre uygulaması yapılmaya başlandı. 3,5 dönümlük alanda ise hem toprak analizi yapılırken, hem de belediye tarafından dal ve yapraklar ile Pazar atıklarından elde edilen kompost gübre kullanıldı. 5 farklı gübrelemenin yapıldığı arazilerde son olarak uygulanan gübre ile başaklardaki tane doluluğunun arttırılması hedefleniyor.