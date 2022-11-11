Samsun’un Bafra ilçesinde büfeye silahla saldırı düzenleyen zanlılardan 1’i tutuklandı, 1’i de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde büfeye silahla saldırı düzenleyen zanlılardan 1’i tutuklandı, 1’i de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, dün akşam Kemalpaşa Mahallesi Balıklar yolunda meydana geldi. Motosikletle büfenin önüne gelen 2 kişi, büfede bulunan E.F. (24) isimli şahsa silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanan E.F., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıların kimliklerini belirledi. Şüpheliler E.N. ve C.N. bugün Asayiş Büro Amirliğine giderek olayda kullandıkları silahla birlikte teslim oldu.

Gözaltına alınan 2 kişi işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. E.N. tutuklanırken, C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan E.N. Bafra T Tipi Kaplı Cezaevine gönderildi.