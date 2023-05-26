Kastamonu’da bir şahıs, alışveriş için gittiği büfeden defalarca çakmak çaldı. Çakmakların eksilmesinden şüphelenen büfe işletmecisinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi ile gerçek ortaya çıktı.

Olay, Cebrail Mahallesi’nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe işletmecisi Onurhan Elçi tezgah üzerindeki çakmakların sürekli eksildiğini fark etti. Yaklaşık 800 lira değerindeki çok sayıdaki çakmağın kaybolmasından şüphelenen Elçi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde büfeye gelen bir şahsın alışveriş bahanesi ile dikkat dağıtarak çakmakları çaldığını gören Elçi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine büfeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Özellikle yüksek fiyatlı çakmakları alıyor”

Çakmakların her gün eksildiğini fark ettiğini belirten Onurhan Elçi, “Çakmaklarımın kaybolduğunu fark ettim. Dükkanı sabah eşim açmıştı, ben de dükkana geldiğimde yine çakmakların eksildiğini fark ettim. Sonra güvenlik kameralarına baktığımda yaşlı bir amcanın aldığını fark ettim. Bu durumu polis ekiplerine bildirdim. Ekipler dükkanımda detaylı incelemelerde bulundu. Bir değil, iki değil, üç-dört kere aynısı oldu. Bunu yaşlı amcanın yapması zoruma gitti. Çocuk yapsa neyse. Amacım çakmağın peşinde olmak değil, zaten çakmağa ihtiyacı olsa ben kendim veririm. Özellikle yüksek fiyatlı çakmakları alıyor. Benim zoruma giden bizi orada hiçe sayıp çakmağı cebine atması” dedi.

Görüntülerde şahsın müşteri gibi içeri girerek çakmakları çaldığı görülüyor. Şahıs daha sonra büfeden ayrılıyor.