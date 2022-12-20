BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugün gerçekleşecek tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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