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Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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