Budi Luhur Üniversitesi Rektörü Dr. Wendi Usino ve beraberinde heyet Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.

Budi Luhur Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi arasında eğitim ve araştırma alanı başta olmak üzere uluslararası proje ortaklıklarının geliştirilmesi amacıyla daha önce imzalanan iş birliği çerçevesinde gerçekleşen görüşmeye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usul ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir’de eşlik etti.

Rektör Erdal: “Dünyanın her noktasında Üniversitemizi ve Ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz”

Ziyarete ve sağlanan anlaşmaya ilişkin görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesinin uluslararası iş birlikleri akademik çalışmalar ve projelerimi zenginleştirdiğine dikkat çekti. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti de dile getiren Rektör Erdal sözlerine şu şekilde devam etti:

“Uluslararası iş birliklerimizle dünyanın her noktasında eğitim ve araştırma alanı başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda Üniversitemizi ve ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz. IDB, yüksek potansiyeli bulunan ve uluslararası alanda yenilikçi projeler üreten bir kurum ve uluslararası bir enstitü olma yolunda başarıyla ilerliyor. Açık ve uzaktan eğitim alanındaki 40 yıllık tecrübemiz ile biz de bu sürece katkı sağlayacağız.”

İki üniversitenin ortaklığında birçok bilimsel çalışma hayata geçirilecek

Uluslararası iş birliği anlaşmasıyla eğitim kalitesinin arttırılması, akademik değişim programları oluşturulması, ortak araştırmalar yürütülmesi, yükseköğretime yönelik programlar hazırlanması, uluslararası bilimsel toplantılar düzenlenmesi gibi birçok konu başlığında ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.