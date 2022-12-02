Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri ve Mezunları Derneği (BÜDEMDER) tarafından Obochart II. Ulusal Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri ve Mezunları Derneği (BÜDEMDER) tarafından Obochart II. Ulusal Karadeniz Denizcilik ve Lojistik Zirvesi düzenlendi.

Kdz. Ereğli’de gerçekleşen ve 2 gün süren zirveye Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi akademik personeli ile öğrencilerinin yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinden öğrenciler katıldı. Sektörde aktif faaliyet gösteren öğrenci derneklerinden Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) ile Deniz Araştırma ve Geliştirme Gönüllüleri Derneği de (DARGEB) zirvede yer aldı.

"Karadeniz Ereğli Türk Denizciliği bakımından stratejik bir noktada yer alıyor"

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren BÜDEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Umur Bucak, Karadeniz Ereğli’nin Türk Denizciliği bakımından stratejik bir noktada olduğunu belirterek, burada düzenlenen zirvenin önemine dikkat çekti. Zirvedeki açılışta konuşan bir diğer isim ise zirvenin isim sponsoru Obochart’ın kurucusu olan Yunus Kılınçoğlu oldu. Kılınçoğlu, bu tarz etkinliklerin sektörün gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını belirterek organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış oturumlarının ardından sektör temsilcilerinin panelist olarak yer aldığı zirvede, denizcilik ve lojistik sektöründeki güncel sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.