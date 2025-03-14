Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan Budaklı Kaplıcaları, şifa arayanların akınına uğruyor.

Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıcalar, yaz kış demeden çevre il ve ilçelerden şifa arayan vatandaşların akınına uğruyor. Romatizma, solunum ve sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiği düşünülen kaplıcaya giren vatandaşlar bir yandan suda şifa bulurken diğer yandan da sıcak suyun keyfini çıkarıyor.

Kaplıcaya giren vatandaşlardan Furkan Aylu, "Bu sıcak su romatizmaya iyi geliyor, bel ağrısına, ayak ağrısına iyi geliyor. Bu su her zaman doğal olarak çıkıyor ve her zaman kendini temizliyor" dedi.