Buckingham Sarayı, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth’in Windor Kalesi’ndeki mezar taşını paylaştı.

Buckingham Sarayı, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth’in Windor Kalesi’ndeki mezar taşını paylaştı.

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 19 Eylül’de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı. Buckingham Sarayı, Windsor Kalesi’ndeki Aziz George Şapeli’nde babası Kral 6. George ve annesi Elizabeth Angela Marguerite’nin yanına gömülen Kraliçe II. Elizabeth’in mezar taşının fotoğrafını ilk kez yayınladı. Siyah mezar taşının üzerinde, "George VI 1895-1952", "Elizabeth 1900-2002", "Elizabeth II 1926-2022" ve "Philip 1921-2021" yazılarının yer aldığı görüldü.

Kraliçe’nin mezar taşı ziyaretçilere açılacak

Perşembe gününden itibaren Windsor Kalesi’ne giriş ücretini ödeyen ziyaretçiler, Kraliçe II. Elizabeth’in mezar taşını görebilecek. Cumartesi günü kaleye girmek isteyen ziyaretçiler, 28.50 sterlin (yaklaşık 569,91 TL), diğer günler ise 26.50 sterlin (yaklaşık 529,91 TL) ödeyecek. Kale, pazar günleri ayinler nedeniyle ziyaretçi kabul etmeyecek.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi, 19 Eylül’de yerel saatle 11.00’de Westminster Abbey’de gerçekleşen kilise töreninin ardından özel bir araçla tören eşliğinde Windsor Kalesi’ne getirilmişti. Cenaze, defnedilene kadar Windsor Kalesi’ndeki kraliyet mahzeninde bekletilmişti. Daha sonra cenaze Windsor Dekanı David Conner tarafından Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı özel bir törenle yerel saatle 19.30’da Aziz George Şapeli’nde defnedilmişti. Kraliçe II. Elizabeth’in en büyük oğlu ve ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen defin töreninin detayları kamuoyu ile paylaşılmamış, Buckingham Sarayı töreni "son derece kişisel bir aile olayı" olarak nitelendirmişti. Defin töreni kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşmişti. Kraliçe’nin geçtiğimiz yıl nisan ayında hayatını kaybeden ve Kraliçe ile birlikte toprağa verilebilmesi için naaşı bekletilen eşi Prens Philip de Aziz George Şapeli’ne defnedilmişti. Kraliyet Ailesi, 26 Eylül’e kadar Windsor Kalesi’nde yas tutmaya devam edecek.

Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine üst düzey politikacılar, dünya liderleri ve kraliyet ailesi üyeleri de dahil olmak üzere 2 bin davetli katılmıştı. Toplamda 500 yabancı devlet adamının yer aldığı törene ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi dünya liderleri katılmıştı. Törende Türkiye’yi temsilen ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer almıştı.