Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste aldığı iki galibiyetle zirve takibini sürdürdü.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst üste aldığı iki galibiyetle zirve takibini sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 11. haftasında Bucaspor, 1928 konuk ettiği Balıkesirspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Erhan Çelenk ve Saruhan Fındıkcı kaydetti.

Bu sonuçla Bucaspor, 22 puanla 4. sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü. 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Balıkesirspor galibiyetiyle play-off sıralamasındaki konumunu korurken, ligin zirvesinde yer alan Karacabey Belediye ile 3 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

İzmir temsilcisi, ligin 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü Pazarspor deplasmanında ter dökecek.