Bucaspor 1928’in 32 yaşındaki santrforu Tunç Murat Behram, antrenmanda sakatlandı. Deneyimli golcünün sol uyluk kasık bölgesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Bucaspor 1928’in 32 yaşındaki santrforu Tunç Murat Behram, antrenmanda sakatlandı. Deneyimli golcünün sol uyluk kasık bölgesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesinde veren Bucaspor 1928, ilk 6 hafta sonunda aldığı 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplayarak 6. sıraya yerleşti. Ligin 7. haftasında zirve yarışındaki rakiplerinden Serik Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan sarı-lacivertlilerde, deneyimli golcü Tunç Murat Behram talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sol uyuk kasık bölgesinde ağrı hisseden 32 yaşındaki santrfor, antrenmanı yarıda bıraktı. İdmanın ardından sağlık kontrolleri yapılan Tunç Murat Behram’ın sol uyluk kasık bölgesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

İzmir temsilcisi, deneyimli golcünün tedavisinin sürdüğünü duyururken, iyileşme süresi hakkında açıklama yapılmadı.