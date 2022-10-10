Bucaspor’un bu sezon oynadığı maçlar ve skorları şu şekilde:

Ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Bucaspor 1928, Kırklarelispor mağlubiyetiyle yenilgisizlik unvanını kaybetmiş oldu. 10. haftada Uşakspor’a konuk olacak sarı-lacivertliler, maçta galibiyetle ayrılarak yenilgiyi telefi etmenin yollarını arayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, dün akşam sahasında oynadığı maçta ilk yarının son dakikalarında yediği golle Kırklarelispor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 16 puanda kalan sarı-lacivertli ekip, 4. sıraya geriledi.

Bucaspor 1928, konuk ettiği Kırklarelispor’a 1-0 mağlup olarak 9. hafta sonunda ilk yenilgisini aldı.

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