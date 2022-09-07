Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Alp Tutar, Almere City U21, 1922 Konyaspor, Eyüpspor, Kırklarelispor ve Samsunspor takımlarında forma giydi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor’da transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor forması giyen kaleci Alp Tutar’ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bucaspor 1928, 25 yaşındaki kaleci Alp Tutar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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