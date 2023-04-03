TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 30. hafta mücadelesinde Balıkesirspor’u 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928, lider Kocaelispor’la arasındaki 5 puanlık farkı korudu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 30. hafta maçında dün Balıkesirspor’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı Erhan Çelenk, Berke Bıyık ve Mehmet Fuat Gölbaşı’nın kaydettiği gollerle 3-0 kazanmayı başardı. İzmir temsilcisi, bu galibiyetle birlikte puanını 60’a çıkardı ve lider Kocaelispor’la arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Böylelikle sarı-lacivertliler, Kocaelispor’un kazandığı haftada puan kaybetmeyerek zirveyle arasını korumuş oldu.

Sait Karafırtınalar kaybetmiyor

Bucaspor 1928’de Cüneyt Dumlupınar’la yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçen Sait Karafırtınalar, ligde çıktığı 7 maçta henüz mağlubiyet yaşamadı. 54 yaşındaki teknik adam, Kırşehir FSK, Serik Belediye ve Kırıklarelispor maçlarından beraberlik alırken, Kocaelispor, Sarıyer, Uşak Spor ve Balıkesirspor müsabakalarında ise sahadan 3 puan ile ayrılmayı başardı.

Öte yandan İzmir temsilcisi, 9 Nisan Pazar günü ligden düşmeme mücadelesi veren Pazarspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada hata yapmayarak şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemenin planlarını yapıyor.