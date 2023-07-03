TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Bucaspor 1928, 15 Temmuz Cumartesi günü Buca Kaynaklar Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitiren ve play-off finalinde Şanlıurfaspor’a 3-0 yenilerek 1. Lig hayallerini gelecek sezona bırakan Bucaspor 1928’in, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih de netleşti. Kulüpten yapılan açıklamada, “TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıkları için 15 Temmuz Cumartesi günü Buca Kaynaklar Tesislerimizde, Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar önderliğinde toplanacak ve ardından sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi.