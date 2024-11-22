Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 13. hafta mücadelesinde yarın Van Spor FK’yı konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 13. hafta mücadelesinde yarın Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Sakarya bölgesi hakemlerinden Tayfun Güz yönetecek. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekip sarı-lacivertliler; topladıkları 26 puanla 4. basamakta yer alırken, konuk ekip Van Spor FK ise 18 puanla 8. basamakta bulunuyor. Ligde arka arkaya oynadığı 2 maçını da kazanan Bucaspor 1928, yarın oynanacak maçta rakibini mağlup ederek hem 3’te 3 yapmak istiyor hem de play-of hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Şerif, Yılmaz ve Zeki karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezalısı olan Selahattin ile özel izinde olan Sefa Yılmaz da kadroya yer alamayacak.

Öte yandan teknik direktör Uğur Balcıoğlu’nun ayrılmasının ardından takımın başına geçen Nihat Yılmaz, Van Spor FK maçında takımın başında olmaya devam edecek.