Bucaspor 1928’in bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta attığı 63 golün 15’inde Erhan Çelenk, 11’inde Mehmet Fuat Gölbaşı ve 9’unda Berke Bıyık’ın imzası bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonu ikinci sırada tamamlayarak Spor Toto 1. Lig için final oynama hakkı elden Bucaspor 1928’de skor yükünü 3 oyuncu çekti. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 63 gol atarken, bu gollerin 15’i Erhan Çelenk, 11’i Mehmet Fuat Gölbaşı ve 9’u da Berke Bıyık’tan geldi. Böylece bu üç golcü oyuncu toplamda 35 gol atarak İzmir temsilcisinin gollerinin büyük bir çoğunluğuna sadece bu 3 oyuncu imza atmış oldu. Erhan Çelenk, attığı 15 golle TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor’dan Samed Ali Kaya ve Kastamonuspor’dan Ergin Keleş ile birlikte gol kralı oldu.

Öte yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta üst lig için play-off oynayacak Bucaspor 1928’de bu üç oyuncunun performansının belirleyici olacağı ön görülüyor.