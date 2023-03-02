Bucaspor 1928, Ankara Keçiörengücü’nde forma giyen Erhan Kartal’ı, Hatayspor’dan da Sadık Baş’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Bucaspor 1928, Ankara Keçiörengücü’nde forma giyen Erhan Kartal’ı, Hatayspor’dan da Sadık Baş’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, transfere hız verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Ankara Keçiörengücü’nde forma giyen 1993 doğumlu, sağ bek oyuncusu Erhan Kartal ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalarken, Hatayspor’dan da 28 yaşındaki orta saha oyuncu Sadık Baş’ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Öte yandan Erhan Kartal, bu sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla biri Türkiye Kupası olmak üzere 21 maça çıkarken, 4 asistlik performansla oynadı. Bir diğer transfer Sadık Baş ise bu sezon Hatayspor formasıyla toplam 6 maça çıkarken gol ve asist üretemedi.