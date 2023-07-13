Sait Karafırtınalar ile yollarını ayıran Bucaspor 1928, teknik direktör arayışına başladı. İzmir ekibinin listesinde ilk sırada Kocaelispor’u şampiyon yapan Fırat Gül bulunuyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de geçtiğimiz sezon ligin bitimine 12 maç kala göreve gelen Sait Karafırtınalar, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli teknik adam, yaptığı açıklamada, "Bucaspor 1928’de yaklaşık beş ay süren görevimi, üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getiren bir teknik direktör olarak noktalıyorum. 15 Mart 2023 tarihinde 1-0’lık Kocaelispor galibiyeti ile başlayan seride 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 yenilgi aldık. Bu süreçte maç başına 2,3 puan ortalaması yakaladık. 2. Lig’deki 39 takım arasında en az gol yiyen ekip unvanını aldık. Play-Off serisinde İskenderunspor’u iki maçta da yenerek final oynadık. Tüm bunlara rağmen ayrılık, hayat gibi futbolun da doğasında var" ifadelerini kullandı.

En ciddi aday Fırat Gül

Yeni sezon için transfer çalışmalarının yanı sıra teknik direktör arayışlarını da sürdüren sarı-lacivertlilerde, teknik direktörlük görevi için Fırat Gül’ün en ciddi aday olduğu öğrenildi. Fırat Gül, geçtiğimiz sezon Bucaspor 1928 ile aynı grupta yer alan ve şampiyonluğu sırtlayan Kocaelispor’u çalıştırıyordu. Önümüzdeki sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor, şampiyonluk kutlamalarının ardından teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. 39 yaşındaki çalıştırıcı da henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. Sarı-lacivertli yöneticilerle genç teknik adamın önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.