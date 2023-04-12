TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 forması giyen Mehmet Fuat Gölbaşı, sarı-lacivertli formayla çıktığı son 3 maçta, 3 gol kaydetti ve takımının galibiyetlerinde büyük rol oynadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor’da top koşturan Mehmet Fuat Gölbaşı son 3 haftada, 3 gol atarak takımının en önemli gol silahlarından biri haline geldi. 31yaşındaki oyuncu bu sezon Serik (1), Sarıyer (1), Uşakspor (2), Adıyaman FK (1), Kastamonuspor (1), Balıkesirspor (1) ve Pazarspor (1) maçlarında goller atarak takımına şimdiden 8 gollük katkı verdi. Böylece golcü oyuncu, İzmir temsilcisinde Erhan Çelenk (14) ve Berke Bıyık’tan (9) sonra takımının en fazla gol atan oyuncusu konumunda yer aldı.

Mehmet Fuat Gölbaşı, sarı-lacivertli formayla geçen sezon ligde 12 gollük katkı vermişti. Öte yandan Bucaspor 1928, bu sezon Mehmet Fuat Gölbaşı’nın gol kaydettiği hiçbir maçı da kaybetmedi.