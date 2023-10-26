TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Cüneyt Dumlupınar’ın getirildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile yollarını ayıran Bucaspor 1928, takımın başına tecrübeli teknik adam Cüneyt Dumlupınar’ın getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörlük görevi için Cüneyt Dumlupınar ile anlaşma sağlamıştır. Yeni teknik direktörümüz ve ekibinde yer alan Ümit Levent Zorluer, Kubilay Şendurur, Ahmet Yiğit ve İbrahim Raif Albay hocalarımıza başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.