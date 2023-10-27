TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın Adıyaman FK’ya konuk olacak.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta mücadelesinde yarın saat 14.00’de Kahta İlçe Stadyumu’nda Adıyaman FK ile karşılaşacak. Bu zorlu karşılaşmayı ise Ordu bölgesinden Adem Cinek yönetecek. Cinek’in yardımcılıklarını Sezgin Şahbaz ve Akın Karabacak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Aktaş olacak.

Konuk ekip Bucaspor 1928, 18 puanla ligde 6. sırada yer alırken, ev sahibi Adıyaman FK ise 5 puanla 18. sırada bulunuyor.

Öte yandan dün takımın başına geçtiği açıklanan Cüneyt Dumlupınar’ın ise Adıyaman FK karşısında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.