Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynadığı son iki iç saha maçını kazarak zirve takibini sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, şu ana kadar gösterdiği performansla zirveye oynamaya devam ediyor. Ligde Erbaaspor, Somaspor, Diyarbekir Spor, Giresunspor ve Karacabey Belediyespor maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, Ankara Demir’le de berabere kaldı. İzmir ekibi sadece Serik Belediyespor deplasmanında kayıp yaşadı. Böylece 16 puan toplayan Bucaspor 1928, zirveyi 19 puanla paylaşan Menemen FK ile 68 Aksaray Belediyespor’un hemen arkasında yer alıyor. Sarı-lacivertliler, hafta sonu oynanacak müsabakada da Beyoğlu Yeniçarşıspor mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Zeki Yıldırım iki gole ulaştı

Geçtiğimiz sezon bir diğer İzmir ekibi olan Altay’dan transfer olan orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, ilk 7 hafta itibarıyla Bucaspor 1928 adına iki gol kaydetmeyi başardı. Takımın en önemli isimlerinden birisi olan ve bu sezon 6 maça ilk 11’de başlayan tecrübeli oyuncu, Diyarbekir Spor ile Karacabey Belediyespor karşılaşmalarında birer gol atarak galibiyetin mimar isimlerinden birisi olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 1 gol atan Zeki, şimdiden bu sayıyı geçmiş oldu.