Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 11. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor’u 2-1 mağlup ederek yeni bir sayfa açtı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 11. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Uğur Balcıoğlu’nun görevinden ayrılmasında sonra çıktığı ilk karşılaşmada hata yapmadı ve karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Böylece yeni bir sayfa açan İzmir ekibi, iç sahada bu sezon itibarıyla oynadığı 6. maçında 5. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece 1 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler, play-off iddiasını güçlendirdi

Bu sezon zaman zaman başarılı sonuçlar elde ederek şampiyonluk yarışında zirveye oynayan Bucaspor 1928, aldığı beraberlikler ve mağlubiyetlerle bu iddiasından uzaklaşsa da, play-off hattında yer alan en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Şu ana kadar ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza atan sarı-lacivertliler, topladığı 23 puanla 5. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, bu hafta evinde Belediye Derincespor’u mağlup ederek hem arkasında yer alan takımlarla arasında puan farkını korurken hem de zirveyle arasındaki farkı açmamış oldu. Gelecek hafta sonu düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nazilli Belediyespor’a konuk olacak olan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.