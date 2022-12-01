Öte yandan biletler cumartesi günü, 12.00 itibariyle Buca Arena’da satışta olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 3 Aralık Cumartesi günü Van Spor FK’yi konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 17. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Van Spor FK maçının bilet fiyatları açıklandı.

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