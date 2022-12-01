TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 17. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Van Spor FK maçının bilet fiyatları açıklandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 17. haftasında oynanacak olan Bucaspor 1928-Van Spor FK maçının bilet fiyatları açıklandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, 3 Aralık Cumartesi günü Van Spor FK’yi konuk edecek. Yeni Buca Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.
Müsabakanın bilet fiyatları dün akşam saatlerinde açıklandı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Maraton Tribün: 10 TL
Kapalı Tribün: 20 TL
VIP Tribün: 30 TL
Misafir Tribünü: 10 TL
Öte yandan biletler cumartesi günü, 12.00 itibariyle Buca Arena’da satışta olacak.
Yorumlar