Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı’nı aldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, Ulusal Kulüp Lisansı’nı aldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak Spor Toto Süper Lig Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları; sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde de Kulübümüzün yönetim noktasında attığı doğru adımların, titizliğinin ve şeffaflığının ayrıca saha içi kadar saha dışı yönetim başarısının da sonucu olarak; Kulübümüz, TFF Lisans Kurulu nezdinde Ulusal Kulüp Lisansı’nı alan kulüpler arasına adını yazdırdı” ifadeleri kullanıldı.