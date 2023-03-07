Bucaspor 1928, ara transfer döneminde kadrosuna Erhan Kartal, Sadık Baş, Musa Çağıran ve Çağrı Giritlioğlu takviyelerini gerçekleştirdi.

Bucaspor 1928, ara transfer döneminde kadrosuna Erhan Kartal, Sadık Baş, Musa Çağıran ve Çağrı Giritlioğlu takviyelerini gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk olarak Cüneyt Dumlupınar’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna tecrübeli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar’ı getiren sarı-lacivertli ekip, daha sonra da kadroyu güçlendirmek için 4 transfere imza attı. Böylece İzmir temsilcisi Ankara Keçiörengücü’nden Erhan Kartal’ı, Manisa Futbol Kulübü’nden Çağrı Giritlioğlu’nu, Hatayspor’dan da Sadık Baş ve Musa Çağıran takviyelerini gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler için transfer döneminin kapandığı ve artık sadece şampiyonluğa odaklanıldığı öğrenildi.