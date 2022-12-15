TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ara transfer döneminde takviye yapacaklarını açıkladı. Dumlupınar, “Gerekli bölgelere 1-2 veya maksimum 3 oyuncu alacağız. Takıma takviye sayısı 4 olmayacak” dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, ara transfer döneminde takviye yapacaklarını açıkladı. Dumlupınar, “Gerekli bölgelere 1-2 veya maksimum 3 oyuncu alacağız. Takıma takviye sayısı 4 olmayacak” dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, şampiyonluk hedefiyle dolu dizgin devam ediyor. Lider Kocaelispor’u yakından takip eden İzmir temsilcisi, güçlü kadrolarını 2-3 takviye ile daha da sağlamlaştıracakları öğrenildi. Ara transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Transfer konusunda takımın kimyasını bozmayacağız. İstikrardan yanayız. Gerekli bölgelere 1-2 veya maksimum 3 oyuncu alacağız. Takıma takviye sayısı 4 olmayacak. Transferlerimizi yapıp hazırlanıp, ikinci devreye bomba gibi gireceğiz” dedi.