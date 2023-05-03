TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı 12 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler ligde ikinci sıraya yerleşerek zirveyi yakından takip ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sezon ortasında üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırarak ve takımın başına Sait Karafırtınalar’ı getirdi. 54 yaşındaki teknik adam önderliğinde Kırşehir FSK, Serik Belediye ve Kırklarelispor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Kocaelispor, Sarıyer, Uşak Spor, Balıkesirspor, Pazarspor, 1461 Trabzonspor FK, Adıyaman FK (hükmen) ve Zonguldak Kömürspor karşılaşmalarında galip gelmeyi başarırken bu süreçte sadece Fethiyespor’a kaybetti. İzmir temsilcisi, bu sonuçlarla birlikte Karafırtınalar yönetiminde 1 maç kaybederken, şampiyonluk yarışında da tekrar çıkışa geçti. Sarı-lacivertliler, ligin bitimine 3 maç kalırken 78 puanla liderlik koltuğundaki Kocaelispor’un 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan, Bucaspor 1928, 7 Mayıs Pazar günü Van Spor FK’ya konuk olacak.