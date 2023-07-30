Bucaspor 1928, son olarak Kocaelispor forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mehmet Sak’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak Kocaelispor forması giyen 33 yaşındaki sol bek Mehmet Sak’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp CEO’muz Kenan Tiyanşan ve Sportif Direktörümüz Nihat Yılmaz’ın katılımıyla bugün gerçekleşen imza töreninde; 1990 doğumlu sol bek oyuncusu Mehmet Sak ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.