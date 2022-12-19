TFF 3. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, Kocaelispor’un mağlup olduğu haftada kazanarak devre arasına girilirken, liderlik koltuğunu tekrar geri aldı.

TFF 3. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, Kocaelispor’un mağlup olduğu haftada kazanarak devre arasına girilirken, liderlik koltuğunu tekrar geri aldı.

TFF 3. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, devre arasına girilmeden bir maç önce Kocaelispor’un 3 puan arkasında liderlik koltuğunu takip ediyordu. 17 Aralık Cumartesi günü oynanan karşılaşmada Bucaspor 1928, sahasında Diyarbekir Spor’u 4-0 mağlup etti ve 41 puan +3 averajla ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuştu. 18 Aralık Pazar günü de Kocaelispor, evinde Ankara Demirspor’a 4-2 kaybedince liderlik koltuğunu ligin devre arasına girilirken sarı-lacivertlilere devretmiş oldu.