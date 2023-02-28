Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Kırşehir FSK’ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler gerçekleştirdiği antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta mücadelesinde Kırşehir FSK’ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler gerçekleştirdiği antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kaynaklar Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapıldı. Sarı-lacivertliler, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi. Öte yandan Bucaspor 1928, son 4 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alınca Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar’la yollar ayrılmıştı.