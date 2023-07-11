TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Hasan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Çelik’in Aliağa FK’ya transfer olduğu açıklandı.

Yeni sezon için kadrosunu yapılandırmaya çalışan Bucaspor 1928, teknik heyetin raporları doğrultusunda takımda kalacak ve gidecek oyuncuları belirlemeye başladı. Sarı-lacivertli takımdan bu sezon ayrılan ilk oyuncu Hasan Çelik oldu. Ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun da Aliağa FK’ya transfer olduğu da açıklandı. İzmir temsilcisi Bucaspor 1928’den yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Hasan Çelik ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiş ve TFF 3.Lig takımlarından Aliağa Futbol A.Ş.’ye transferi gerçekleşmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.